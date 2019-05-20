2019/05/20 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حكمت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة الاسلامية لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاثنين، إن "المتهم اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد افراد تنظيم داعش في ولاية نينوى وقام بترديد قسم البيعة ومن ثم تم ادخاله في دورة بدنية وتعليمية عن كيفية استخدام السلاح ودورة للدروس الشرعية وبعدها نسب للشرطة الاسلامية" بحسب اعترافاته.
وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المتهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم عليه بالسجن المؤبد".
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واوضح انه "اشترك في القتال في صفوف داعش إثناء تحرير الموصل اضافة الى الاشتراك بغزوة الشلالات ضد الجيش العراقي وكذلك الاشتراك في الهجوم على الجيش العراقي بمخمور".
وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المتهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم عليه بالسجن المؤبد".
انتهى، ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدان بالعمل في ما يسمى الشرطة الإسلامية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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