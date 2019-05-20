المؤبد لمدان بالعمل في ما يسمى الشرطة ‏الإسلامية

2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة الاسلامية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى.‏وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاثنين، إن "المتهم اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد افراد تنظيم ‏داعش في ولاية نينوى وقام بترديد قسم البيعة ومن ثم تم ادخاله في ‏دورة بدنية وتعليمية عن كيفية استخدام السلاح ودورة للدروس الشرعية ‏وبعدها نسب للشرطة الاسلامية" بحسب اعترافاته.

واوضح انه "اشترك في القتال في صفوف داعش إثناء تحرير ‏الموصل اضافة الى الاشتراك بغزوة الشلالات ضد الجيش العراقي وكذلك ‏الاشتراك في الهجوم على الجيش العراقي بمخمور".‏

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المتهم وفق احكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم عليه بالسجن المؤبد".



انتهى، ع

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