ليفربول يبدأ محادثاته لضم المدافع

2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إن" نادي ليفربول الإنجليزي بدأ محادثاته مع نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بشأن ضم مدافعه ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط دي ليخت مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوربية بضم النجم الهولندي صاحب الـ19 عاما.ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن ليفربول بدأ محادثاته مع إدارة أياكس من أجل الظفر بخدمات دي ليخت، الذي يعد أحد أفضل المدافعين في العالم هذا الموسم.وأوضح المصدر ذاته أن إدارة أياكس حددت مبلغ 60 مليون يورو، من أجل التخلي عن دي ليخت.ويعتبر المادفاع دي ليخت أحد أبرز المواهب على مستوى العالم، حيث قدم مستوى مميزا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقاد أياكس للوصول إلى نصف نهائي المسابقة، لكنه خرج على يد توتنهام هوتسبير بفضل قاعدة الهدف الاعتباري بعدما تعادلا 3-3 في مجموع المباراتين.انتهى..م.ر

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