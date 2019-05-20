ايفون XR بألوان جديدة غير مسبوقة

2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر مارك غورمان، الصحفي بوكالة "بلومبرغ" صورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر أن أبل سوف تستبدل خيارات الألوان الزرقاء والمرجانية لجهاز "آيفون XR" باللونين الأخضر والأرغواني "البنفسجي".وعرض على حسابه صورا لما يبدو أنه قطع لألواح خلفية زجاجية مكسورة تعرض خيارات الألوان الجديدة لخليفة "آيفون XR" القادم، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".انتهى..م.ر

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