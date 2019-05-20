جامعة كربلاء تفتتح ثلاث مختبرات لهندسة النفط

2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت جامعة كربلاء ثلاثة مختبرات تدريبية في قسم هندسة النفط بكلية الهندسة، لغرس مفاهيم التعليم الحديثة والارتقاء بالمخرجات الجامعية.وقال رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي" لوكالة نون ان جامعة كربلاء افتتحت ثلاثة مختبرات تدريبية في قسم النفط في كلية الهندسة، مجهزة بأجهزة حديثة من مناشئ عالمية ضمن مشروع تطوير البنى التحتية، من اجل دعم الابتكار العلمي وغرس مفاهيم التعليم الحديثة لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم.مبينا ان المختبرات تضمنت (مختبر الخواص ومختبر الكيمياء ومختبر الفلود) ومعدات خاصة بالسلامة الكيميائية والتي تم تجهيزها بمعدات وأجهزة حديثة، وبالتعاون مع وزارة النفط، ضمن اطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن تزويد المختبرات بدواليب مخصصة لحفظ المواد الكيماوية وحفظ المواد القابلة للاشتعال ومنظومة مراقبة ذكية وكأمرات مراقبة وأجهزة انذار متقدمة، مع تجهيز غطاء محرك الدخان للمختبرات.فيما قال تحدث عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور باسم خليل السعيدي" ان سعي عمادة كلية الهندسة لرفد مختبراتها بأجهزة ومعدات علمية حديثة ورصينة هو من أجل صقل مهارات الطلبة واكسابهم معلومات عملية، لتأهلهم للعمل بعد التخرج في القطاعات الهندسية المختلفة، وخاصةً في القطاع النفطي المهم والحيوي والإسهام في دعم وتطوير عجلة التقدم في البلاد.مبيناً ان المختبرات المستحدثة تهدف لتدريب الطلبة على كافة الإجراءات العلمية الأساسية لاكتساب المهارات الهندسية اللازمة في حقل هندسة النفط.

عماد بعو / كربلاء

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