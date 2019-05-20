2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مسلم الركابي تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء 2152019 الى مدينة القباب الذهبية كربلاء المقدسة حيث يحتضن ملعب كربلاء الدولي قمة مباريات دوري ابطال اسيا بكرة القدم بلقاء فريقي نادي النصر السعودي بطل الدوري السعودي هذا الموسم ونادي ذوب اهن الايراني حيث يبحث كلا الفريقان عن صدارة المجموعة بعد ان ضمنا التاهل للدور القادم في البطولة.وتكتسب هذه المباراة اهمية خاصة بالنسبة لموضوعة رفع الحظر عن الملاعب العراقية حيث سيركز الاتحاد الاسيوي ومن خلال اللجنة المشرفة على المباراة على الجوانب التنظيمية في الملعب وخارجه وسيدقق بكل صغيرة وكبيرة لان هذه المباراة تعتبر اول مباراة يستظيفها ملعب كربلاء الدولي بدون ان يكون فريق عراقي طرفا فيها وهذا الامر اعطى للمباراة زخما تنظيميا كبيرا يجب ان يكون حاضرا يوم غد.ومن هنا نود ان نوجه دعوة صادقة لجهورنا الرياضي الكريم وبالاخص الجمهور الكربلائي الذي عودنا دائما ان يكون علامة مميزة من علامات نجاح المباريات بالحضور الى مدرجات الملعب والذي سيكون للتشجيع الحضاري والجميل حضورا طاغيا فكلا الفريقين هم ضيوف العراق بشكل عام وضيوف كربلاء بشكل خاص.وكربلاء التي عودتنا على الكرم والضيافة وحسن الاستقبال جديرة بان تكون جماهيرها الرياضية يوم غد علامة فارقة في مدرجان ملعب كربلاء الدولي وهي تحتفي بكلا الفريقين على حد سواء فالذي يهمنا ان تخرج المباراة بشكل ناجح تنظيميا بالدرجة الاساس لان هذا النجاح سيكون مهما في تقييم لجان الاتحاد الاسيوي لملعب كربلاء الدولي.ولا ننسى فادارة ملعب كربلاء قدمت جهدا استثنائيا خلال الايام الماضية واصبح الملعب جاهزا بشكل كامل وتام لاستقبال المباراة.امنياتنا ان تتعاضد وتتعاون بقية الجهات من حكومة محلية واجهزة امنية واعلام رياضي بإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.وفق الله الجميع لخدمة عراقنا الحبيب وكربلاءنا العزيزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة سعودية ايرانية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة سعودية ايرانية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).