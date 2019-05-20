اتحاد الكراتيه يعلن ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي

2019/05/20 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي للكراتيه ترشيحه لمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للعبة.

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