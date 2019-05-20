امانة بغداد تباشر برفع سيطرة بوابة الكاظمية

2019/05/20 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين، عن المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمال بغداد.

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