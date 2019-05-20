2019/05/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد، الاثنين، المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمالي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انها “وبعد استحصال الموافقات الامنية باشرت برفع السيطرة الامنية المنصوبة تحت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة الكاظمية المقدسة”.واضافت ان “العملية تضمنت رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات بجهود دائرة الوحدات الانتاجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع سيطرة بوابة الكاظمية شمالي العاصمة وكالة خطوة برس.

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