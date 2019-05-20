صحيفة إيرانية: انسحاب اكسون موبيل من العراق حرب نفسية أميركية

2019/05/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة “كيهان” الإيرانية، الاثنين، أن انسحاب موظفي شركة اسكون موبيل الأميركية النفطية من العراق يندرج ضمن الحرب النفسية الأميركية ضد البلاد.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “خروج شركة اكسون موبيل من البصرة بعد تحذير من ادارة ترامب بشأن وجود تهديدات في العراق هي حرب نفسية امريكية على العراق”.وأضافت، أن “الحكومة العراقية […]

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