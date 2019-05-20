رفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمال بغداد

2019/05/20 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد ،الخميس، عن المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمال العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” كوادر الامانة بعد استحصال الموافقات الامنية باشرت برفع السيطرة الامنية المنصوبة تحت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة الكاظمية”، مبيناً ان ” السيطرة تم نصبها عام 2005″.واضاف البيان، أن “العملية تضمنت رفع الكتل […]

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