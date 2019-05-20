إيقاف ضابط في شرطة بغداد بتهمة الابتزاز والتلاعب بأوراق تحقيقية

2019/05/20 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين عن توقيف ضابط بالجرم المشهود بتهمة التلاعب باوراق تحقيقية وابتزاز المواطنين.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود تمكنت من توقيف ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية شرطة بغداد في جانب الكرخ من بغداد بعمليات تلاعب بأوراق تحقيقية وتغيير افادات الشهود مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع ضباط ومنتسبين في مقر الوزارة".واضاف البيان ان "العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة وقد تم تكليف المفرزته بمتابعة القضية وجمع المعلومات والبيانات حولها وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".واشار الى ان المفرزة وبعد تأكدها من صحة المعلومات واستحصالها أمراً قضائياً من قاضي التحقيق المختص تمكنت من نصب كمين للضابط وضبطه متلبساً باستلام رشوة من أحد المواطنين مقابل تغيير افادات شهود وتلاعب بأوراق تحقيقية".وبين ان "المفرزة نظمت محضر ضبط اصولي، ودونت افادة المتهم الذي اعترف بجريمته وافاد بتورط ضباط ومنتسبين آخرين معه في جرائم مشابهة" مؤكداً "عرضه وأوراقه التحقيقية أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق معه".واوضح البيان ان "التحقيقات لازالت مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معه بجرائم ابتزاز المواطنين ومخالفة القوانين والتعليمات خصوصاً وأنه اعتراف بتورط ضباط ومنتسبين في مقر الوزارة معه".انتهى

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