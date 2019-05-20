الخياط يعلن موافقة وزارة المالية لإطلاق التمويل المالي لمشاريع مستأنفة في نينوى

2019/05/20 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس خلية الازمة في نينوى الدكتور مزاحم الخياط عن موافقة وزارة المالية على إطلاق التمويل المالي لمشاريع مستأنف العمل بها ولخطة عام 2018 مع مشاريع جديدة وهي مشاريع مهمة لاهالي نينوى كانت قد توقفت وعملت خلية الازمة بجهودها لاعادة العمل بها.

واضاف أن “قيمة المبالغ الجديدة التي يعود العمل بها لمشاريع مهمة في محافظة نينوى وهي، مبالغ خطة تنمية الاقاليم بمبلغ: 201.1 مليار دينار ، مبالغ مشاريع البترودولار بمبلغ: 9 مليار دينار، مبالغ مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر بمبلغ 15.3 مليار دينار”.

وتابع رئيس خلية الازمة “اهم المشاريع التي يستأنف العمل بها ضمن خطة مشاريع عام 2018 هي، مشاريع تابعة لصحة نينوى وتتمثل في إنشاء مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة 70 سرير، وإنشاء مستشفى الشلل وتاهيل اصابات الحبل الشوكي، وإنشاء مستشفى سعة 100 سرير في تلعفر، بناء شعبة الطوارئ في مستشفى السلام، انشاء مركز صحي في قرية خوشابا وبناية مركز صحي نموذجي في تلسقف مع الاجهزة والاثاث”.

واضاف “هناك مشاريع هندسية وتتمثل في انشاء دوائر تابعة لمديرية الجنسية مع الاثاث في أقضية: الشيخان وناحية وانة وناحية زليكان، ومشاريع تطوير الشبكة الكهربائية وشبكة الاتصالات في منطقة حي العربي (مرحلة ثانية) ، ومشاريع تجهيز ونصب وحدات ماء مجمعة عدد 5 سعة 200 متر مكعب / ساعة مع كافة الملحقات في قضاء الحمدانية وناحية النمرود”.

وفي ذات السياق ، أعلن الخياط عن أهم المشاريع التي أدرجت ضمن خطة عام 2019 والعمل بها خلال العام الجاري وهي مشاريع مهمة وحيوية لمحافظة نينوى منها مشاريع، توسيع مستشفى السلام في قضاء الموصل، توسيع بناية الأشعة في مستشفى السلام، توسيع بناء الاستشارية في مستشفى السلام، بناية شعبة الطوارئ في مستشفى السلام – مرحلة اولى، إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في ربيعة مع الاجهزة والاثاث، وإنشاء مستشفى الولادة سعة 200 سرير مع الاجهزة والاثاث، انشاء مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة 70 سرير مع الأجهزة والأثاث، – إنشاء مستشفى 100 سرير في تلعفر مع الاجهزة والاثاث، – إنشاء مستشفى الشلل وتاهيل اصابات الحبل الشوكي مع الاجهزة والاثاث”.

واضاف ” استحداث مغذي جهد 11.33 (كف) في ناحية حمام العليل، وإنشاء تقاطع مجسر المثنى ، وإنشاء مستشفى زمار سعة 50 سرير مع الاجهزة والاثاث، مد خط ناقل من محطة ابو ماريا الى قضاء تلعفر، وإنشاء وتوسيع ابنية جامعية في جامعة الموصل والحمدانية، وانشاء بناية لقسم الهندسة المعمارية في جامعة الموصل”.

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