2019/05/20 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد ستّار - المنخل - الحلقة ١٤ ) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pjyIHhUTF4Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد ستّار - المنخل - الحلقة ١٤ ) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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