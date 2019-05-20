2019/05/20 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت حكومة اقليم كردستان منع استيراد الخيول من تركيا لانتشار فايروس قاتل بين خيولها.وذكرت ادارة معبر ابراهيم الخليل الحدودي الدولي في بيان، لها، إن” وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق قررت حظر استيراد الخيول من تركيا.واضاف البيان، انه” بعد انتشار فيروس “غرب النيل” في تركيا، وظهور مخاطر في انتقاله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم يحظر استيراد الخيول التركية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقليم يحظر استيراد الخيول التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).