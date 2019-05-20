الحكيم: للعراق علاقات تمكنه من أن يؤدي دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وانهاء حالة التوتر

2019/05/20 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم ان للعراق علاقات وثيقة مع الولايات المحتدة وايران تمكنه من أن يؤدي دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وانهاء حالة التوتر.

واكد السيد الحكيم خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، أكد أن التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير يبعث القلق لدى جميع دول المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها.

مشددا على ان أمن البعثات الدبلوماسية في العراق من مسؤولية الدولة العراقية وفي المقابل فإن على هذه البعثات أن ترسل رسائل إيجابية عن الوضع السياسي والأمني في العراق بعد أن وصل الى مراحل متقدمة تزول أمامها كل الأسباب الموجبة لمغادرة موظفي أو رعايا هذه البعثات للأرض العراقية.

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Tags: عمار الحكيم

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