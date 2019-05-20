2019/05/20 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمالي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان وتلتقه وكالة صدى، انه “وبعد استحصال الموافقات الامنية باشرت برفع السيطرة الامنية المنصوبة تحت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة الكاظمية المقدسة”. واضاف البيان ان “العملية تضمنت رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات بجهود دائرة الوحدات الانتاجية ومتابعة مكتب امين بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع سيطرة البوابة في الكاظمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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