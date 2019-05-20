مفتشية الداخلية توقف ضابط تحقيق في شرطة بغداد بتهمة الابتزاز والتلاعب باوراق تحقيقية

2019/05/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت مفتشية الداخلية ضابط تحقيق تابعا لمديرية شرطة بغداد بتهمة الابتزاز والتلاعب بأوراق تحقيقية.وذكر بيان للمفتشية :” تمكنت مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي ، لتورطه بعمليات ابتزاز مواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال”.واضاف ” ان العملية تمت على […]

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