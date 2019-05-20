2019/05/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة البوابة في الكاظمية

20/05/2019 11:48:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع سيطرة البوابة في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها "وبعد استحصال الموافقات الأمنية باشرت برفع السيطرة الأمنية المنصوبة تحت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضافت، أن "العملية تضمنت رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات بجهود دائرة الوحدات الإنتاجية ومتابعة مكتب أمين بغداد، لتباشر بعدها الكوادر البلدية بتنظيف الموقع"، مبينةً أن "السيطرة نُصبت سنة 2005".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع /أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة البوابة في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع /أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة البوابة في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).