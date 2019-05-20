بالوثائق: محكمة التمييز تحكم ببراءة مدير مستشفى الحلة السابق

2019/05/20 | 11:51

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بغداد اليوم - بابل

قررت محكمة التمييز الاتحادية، الحكم ببراءة مدير مستشفى الحلة السابق احمد صباح جاسم.ونصت وثائق صادرة من محكمة التمييز الاتحادية على أن، "محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 25/ 3/ 2019، ادانة المتهم احمد صباح جاسم وفق المادة 341 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة تجاوزه حدود وظيفته وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، ولم تحتسب موقوفية له لعدم توقيفه في مرحلة التحقيق في هذه القضية".وتابعت أنه، "لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة جنايات بابل، غير صحيح ومخالف للقانون وبني على خطأ".وأوضحت أنه، "كون الحكم المميز بني على مخالفة صريحة لاحكام القانون، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والحكم ببراءة المتهم المذكور من التهمة المسندة له".

بغداد اليوم- كركوك

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، في محافظة كركوك، الإثنين، 20 أيار، 2019، وجود أي شراكة مع محافظها بالوكالة راكان الجبوري تسمح له بالبقاء بمنصبه بموجب اتفاق عربي - كردي.

وقال الحزب في بيان ، ان "الاتحاد الوطني ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الإثنين (20 أيار 2019)، التصعيد الأمريكيّ الإيرانيّ قد وصل إلى مراحل مُتقدمة، ومن المؤسف أن لا يكون هنالك موقف رسمي واضح من قبل الحكومة العراقية اتجاه ذلك.

وقال الاعرجي في بيان، إن

بغداد اليوم - خاص

حذرت منار سعد النائبة عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية ذي الاغلبية السنية ، الاثنين 20 ايار 2019، من تواطؤ بعض الاحزاب الشيعية والكردية بالاتفاق مع بعض الاطراف السنية لاقالة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي.

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