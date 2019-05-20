2019/05/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد والقوات الأمنية يشرعان بعملية تفتيش واسعة في الجزيرة بين الحضر وصلاح الدين

بغداد/...نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، عملية تفتيش واسعة في الجزيرة الواقعة بين الحضر ومحافظة صلاح الدين.

وقال بيان لاعلام الحشد ان "قيادة عمليات صلاح الدين واللواءين 31 و6 للحشد الشعبي والقوات الأمنية وبإسناد طيران الجيش نفذوا عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الواقعة بين الحضر وصلاح الدين".

وأشار الى ،ان" العملية "تهدف لتأمين الجزيرة ومنع تسلل عناصر داعش لاستهداف المدن الآمنة في المثلث الواقع بين محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية يشرعان بعملية تفتيش واسعة في الجزيرة بين الحضر وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية يشرعان بعملية تفتيش واسعة في الجزيرة بين الحضر وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).