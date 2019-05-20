بعد اعتماده لسنوات.. الصحة توقف برنامج

2019/05/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بعد اعتماده منذ عام 2013 في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، توقف العمل ببرنامج "غربلة الأطفال حديثي الولادة" الذي يستهدف

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