بالوثيقة:البولاني يدفع لقيس الخزعلي مليون دينار بامر قضائي

2019/05/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة السومرية نيوز، وثيقة صادر من محكمة جنح الرصافة تتضمن كسب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي دعوى ضد النائب السابق جواد البولاني.وتضمنت الوثيقة ان "الحكمة حكمت على المدان جواد البولاني بدفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار الى قيس الخزعلي".وبحسب الوثيقة فأنه "في حال عدم الدفع فيتم حبسه حبسا بسيطا لمدة اربعة اشهر".

كما تقرر ايضا "منح الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

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