ميسان تعلن عن دخول محطة ثانوية للعمل ستسهم في استقرار التيار الكهربائي في عدد من أحياء العمارة

2019/05/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الأحد ١٩ ايار ٢٠١٩، عن إدخال المحطة المتنقلة الجديدة التحويلية الثانوية (١٣٢ / ١١ ك.ف) العمارة- المشرح للعمل شمال مدينة العمارة.وقال مدير الفرع المهندس " جاسم راضي بريدي " في حديث لوكالة نون الخبرية، بان المحطة أدخلت بإشراف مدير عام توزيع كهرباء الجنوب، للعمل بعد الانتهاء من أعمال نصبها في الطريق المؤدي لناحية المشرح، بسعة (٢٥ ام.في.اي)، فضلا عن إنجاز ملاكاته الهندسية و الفنية أعمال الربط الخاصة بالتوزيع داخل المحطة و خارجها.

وأضاف، بان المحطة سيخرج منها(٦) مغذيات / ١١ك.ف/، وبعد الانتهاء من عملية الفحص و دخولها للعمل سيتم مناقلة وتغذية (٤) مغذيات منها " الآلبان، المجبس، فرقة ١٨، المجاري "، لافتا، إلى أنها ستسهم بفك الاختناقات على محطة الكرامة (٣٣ / ١١ ك.ف) واستقرار التيار الكهربائي في عدد من مناطق شمال العمارة.

واشار المهندس جاسم راضي بريدي بان فرعه هيأ موظفين لإدارة المحطة والتي ستكون مسؤوليته بعد ان انجزت ملاكات دائرة نقل الطاقة بالمحافظة (شبكات الجنوب الشرقي) الاعمال المدنيةو ربط وتجميع وتسليك المحطة المتنقلة واجراء كافة الفحوصات الفنية اللازمة عليها، منوها، أن مشروع نصب المحطة ضمن خطة المديرية العامة لنقل طاقة الجنوب الطارئة لصيف لعام ٢٠١٩.

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