2019/05/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار يوجه دعوة إلى عبد المهدي لزيارة المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار يوجه دعوة إلى عبد المهدي لزيارة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).