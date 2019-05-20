كردستان العراق تمنع استيراد الخيل من تركيا بسبب هذا المرض الفتاك

2019/05/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت ادارة معبر ابراهيم الخليل الحدودي الدولي في بيان، لها، إن" وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق قررت حظر استيراد الخيول من تركيا.واضاف البيان، انه" بعد انتشار فيروس "غرب النيل" في تركيا، وظهور مخاطر في انتقاله تقرر منع استيراد الخيول التركية بأنواعها كافة الى كردستان".ويمكن أن يتسبّب فيروس "غرب النيل" في إصابة البشر بمرض عصبي وخيم وفي وفاتهم. ويوجد هذا الفيروس، عادة، في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا ويظلّ الفيروس يدور في الطبيعة من خلال الانتقال بين الطيور والبعوض ويمكن أن يطال البشر والخيول وغيرها من الثديات.وينتمي فيروس غرب النيل إلى جنس الفيروس المصفر و إلى المركّب المستضدي لالتهاب الدماغ الياباني ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة.انتهى..م.ر

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