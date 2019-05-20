الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعب كربلاء لمباراة ذوب اهن والنصر السعودي

2019/05/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم في الوزارة، طالب الموسوي، في تصريح اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" ملعب كربلاء الأولمبي جاهز لمباراة نادي اهن الإيراني والنصر السعودي ضمن بطولة ابطال اسيا".واضاف الموسوي، ان" هذه المباراة ستشكل حدثا تاريخيا، اذ سيكون العراق لأول مرة، أرضا لبلد غير العراق"، مبينا، ان" المباراة ستكون مهمة وحاسمة من اجل صدارة المجموعة الاولى لذلك فان الملعب سيكون على اتم الجاهزية".انتهى..م.ر

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