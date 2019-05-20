نائب: صاروخ المنطقة الخضراء تمثيلية فاشلة لإثارة الفتنة

2019/05/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم, الاثنين, اطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء تمثيلية فاشلة لإثارة الفتنة، فيما أكد أن الحشد هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية وملتزم بقرارات القائد العام للقوات المسلحة.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية اطلاق صاروخ من نوع كاتيوشا مساء امس على المنطقة الخضراء هي تمثيلية فاشلة […]

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