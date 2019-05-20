بنسختها الثالثة بطولة العودة بكرة القدم تضم لاعبين عائدين و نازحين في تللسقف

2019/05/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لؤي عزبو للسنة الثالثة على التوالي ينظم نادي تللسقف الرياضي بطولة العودة بكرة القدم السباعية للرواد بمشاركة خمسة فرق من تللسقف وفريق رواد نادي القوش .ورغم تسميتها بالعودة الا ان فرق البطولة ضمت لاعبين من بلدات باطنايا وتلكيف التي لاتزال عوائلهم لم تعد الى بلداتهم بسبب الدمار الذي اصيبت به […]

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