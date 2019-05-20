2019/05/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CQByMcpSnO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل في الديوانية بسبب مقترح لشراء 350 كاميرة مراقبة بـ 30 مليار دينار - تقرير علا النداوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل في الديوانية بسبب مقترح لشراء 350 كاميرة مراقبة بـ 30 مليار دينار - تقرير علا النداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).