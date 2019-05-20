2019/05/20 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، أن العراق يتعرض إلى مؤامرة داخلية وخارجية من اجل تدمير اقتصاده الذي بدا بالتعافي شيئا فشيئا وجعله شعبه مستهلكا فقط.وقال الشمري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “هناك جهات خارجية واخرى داخلية لاتريد للبلد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية: متآمرون وراء تدمير الاقتصاد العراقي وكالة خطوة برس.

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