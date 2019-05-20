2019/05/20 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية مواجهة السيول، الاثنين، ازدياد الخزين المائي في البلاد الى 54.30 مليار م3.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الخزين المائي أزداد الى 54.30 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 17.10 مليار م3”.واضافت ان “الفراغ الخزني في الثرثار 18.00 مليار م3″، مؤكدة ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدياد الخزين المائي في البلاد الى 54.30 مليار م3 وكالة خطوة برس.

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