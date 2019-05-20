التايمز: 60% من المصريين فقراء ويفطرون على بقايا الاطعمة المتعفنة

2019/05/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت صحيفة التايمز البريطانية، الاثنين، سلطت فيه على معاناة فقراء مصر، مشيرة إلى أنهم يفطرون في شهر رمضان على بقايا الأطعمة المتعفنة.وقالت الصحيفة الذي نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن الصائمين يعدون أطيب الوجبات للإفطار لدى غروب شمس كل يوم في شهر رمضان، وعادة ما تكون هذه الوجبات دسمة […]

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