وزير العمل يستجيب لمناشدتين من ذوي الإعاقة في بغداد وديالى

2019/05/20 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، عن الاستجابة لمناشدتين إنسانيتين لمواطنين من ذوي الإعاقة في بغداد وديالى.

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