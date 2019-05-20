من المسؤول عن فوضى (الكيات) وما حقيقية الجباية غير المشروعة التي تطال سائقيها

2019/05/20 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

محمود المفرجي الحسيني

إن الملفات الخدمية التي يعاني منها العراق، لا تعد ولا تحصى، والتي بعضها لا يجدر بها أن تحصل في بلد يملك

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