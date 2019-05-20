2019/05/20 | 12:27

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إنطلاق عملية تفتيش واسعة في الجزيرة بين الحضر وصلاح الدين

نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأثنين، عملية تفتيش واسعة

في الجزيرة الواقعة بين الحضر ومحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشدان "قيادة عمليات صلاح الدين واللواءين 31 و6 للحشد

الشعبي والقوات الأمنية وبإسناد طيران الجيش نفذوا عملية تفتيش

لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الواقعة بين الحضر وصلاح الدين".ولفت الى ان العملية "تهدف لتأمين الجزيرة ومنع تسلل عناصر داعش

لاستهداف المدن الآمنة في المثلث الواقع بين محافظات صلاح الدين

والأنبار والموصل".

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