اعتقال ضابط لتورطه بعمليات ابتزاز المواطنين وتلاعبه بالمعلومات مقابل المال

2019/05/20 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود، الاثنين، من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي لتورطه بعمليات ابتزاز لمواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال.

وذكر بيان للوزارة حصل ليع موقع "الغدير"، ان" العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها قيام ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية شرطة بغداد في جانب الكرخ من بغداد بعمليات تلاعب بأوراق تحقيقية وتغيير افادات الشهود مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع ضباط ومنتسبين في مقر الوزارة".وأضاف البيان، ان" المفتش العام جمال الأسدي كلف مفرزته الخاصة بمتابعة القضية وجمع المعلومات والبيانات حولها وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين، حيث تمكنت المفرزة الخاصة وبعد تأكدها من صحة المعلومات واستحصالها أمراً قضائياً من قاضي التحقيق المختص من نصب كمين لنقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد / الكرخ وضبطه متلبساً باستلام رشوة من أحد المواطنين مقابل تغيير افادات شهود وتلاعب بأوراق تحقيقية".واوضح، انه" نظمت المفرزة محضر ضبط اصولي، ودونت افادة المتهم الذي اعترف بجريمته وافاد بتورط ضباط ومنتسبين آخرين معه في جرائم مشابهة وقد تم عرضه وأوراقه التحقيقية أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق معه".واشار الى انه" لا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معه بجرائم ابتزاز المواطنين ومخالفة القوانين والتعليمات خصوصاً وأنه اعتراف بتورط ضباط ومنتسبين في مقر الوزارة معه".انتهى..م.ر

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