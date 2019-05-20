2019/05/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على متهمة بسرقة مبالغ مالية في حي العامل.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “معلومات توفرت الى مكتب مكافحة اجرام حي العامل عن وجود حادث سرقة دار وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمة بسرقة مبالغ مالية في حي العامل وكالة خطوة برس.

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