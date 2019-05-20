مفتشية الداخلية: القبض على ضابط متورط بعمليات ابتزاز في بغداد

2019/05/20 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، تمكن المفرزة الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي لتورطه بعمليات ابتزاز لمواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال.وذكر بيان للمكتب، تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه ‘تمت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من

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