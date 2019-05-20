2019/05/20 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة … بدأت المحادثات بين هولندا والعراق لاعادة عشرة من نساء داعش واطفالهن المحتجزين في مخيمات اللاجئين الكردية بعد ان كن قد انضممن الى تنظيم “ داعش” الاجراكي في سوريا.وذكرت صحيفة (دتش نيوز) الهولندية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “الحكومة الهولندية تحاول تنظيم ممر آمن الى القنصلية الهولندية في اربيل دون ان يتم تقديمهن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات بين العراق وهولندا لاعادة نساء واطفال “داعش” لتقديمهن للمحاكمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات بين العراق وهولندا لاعادة نساء واطفال “داعش” لتقديمهن للمحاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).