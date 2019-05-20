2019/05/20 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الجيش الإيراني، عن تحول قواته البرية إلى قوة هجومية متحركة.

وقال قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب إيران، العميد علي حاجيلو في تصريحات صحافية إن القوة البرية للجيش قد تحولت من الهيكلية التقليدية والقديمة الى قوة هجومية متحركة ذات قوات خاصة وتدخل سريع وهجوم جوي وآلية هجومية ومدرعة.

وأضاف حاجيلو، ان عجز الولايات المتحدة امام القوات المسلحة الايرانية بكوادرها الايمانية والعقيدية، حدا بهم للجوء الى الحرب النفسية والحرب الاستخبارية في الاجواء الافتراضية.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

Tags: الجيش الايراني , ايران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإيراني يكشف عن تحول قواته البرية إلى قوة هجومية متحركة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإيراني يكشف عن تحول قواته البرية إلى قوة هجومية متحركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).