2019/05/20 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسيورة | مضيف الشيخ وهب نوار المعيني | تقديم مهند عبد الحسين 2019/5/19) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3tmKFk5vybM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسيورة | مضيف الشيخ وهب نوار المعيني | تقديم مهند عبد الحسين 2019/5/19) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسيورة | مضيف الشيخ وهب نوار المعيني | تقديم مهند عبد الحسين 2019/5/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).