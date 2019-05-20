الأعرجي: موقف العراق من الحرب الأمريكية – الايرانية غير واضح.. سيكون هو أكبر المتضررين

2019/05/20 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، ان موقف العراق من الحرب الأمريكية – الايرانية غير واضح، فيما بين بان العراق سيكون هو أكبر المتضررين من الحرب.وقال الأعرجي في بيان صحفي ان “التصعيد الأمريكيّ الإيرانيّ قد وصل إلى مراحل مُتقدمة وأصبحنا كأننا نعيش حالة حربٍ سيشتعل فتيلها عاجلاً أم آجلاً لاسيما وأن […]

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