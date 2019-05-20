2019/05/20 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بعد ثمانية مواسم و73 حلقة، بلغ مسلسل”صراع العروش” (غيم أوف ثرونز) الذي تبثه شبكة (إتش.بي.أو) نهايته بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة العرش.واستمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة وأنهت مساء أمس الأحد حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة.والمسلسل مقتبس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلسل “صراع العروش” يسدل الستار بأحداث صادمة وكالة خطوة برس.

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