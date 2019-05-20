قوة امنية تتعقب بقايا داعش

2019/05/20 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ نفذت القوات المشتركة، اليوم الاثنين، عملية تفتيش واسعة في الجزيرة الواقعة بين قضاء الحضر ومحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان: ان قوات مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية تفتيش لملاحقة فلول تتنظيم داعش الارهابي في الجزيرة الواقعة بين قضاء الحضر ومحافظة […]

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