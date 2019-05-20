السوداني : معالجة توفير الارض والتمويل المناسب وانشاء البنى التحتية تمثل الركيزة الاساسية لحل ازمة السكن

2019/05/20 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب المهندس محمد شياع السوداني ان معالجة ازمة السكن تتطلب حل العديد من المشاكل واهمها ( توفير الارض، والتمويل المناسب، وانشاء البنى التحتية) فضلا على معالجة العشوائيات وكيفية اجراء الصيانة للمجمعات السكنية او الدور المشيدة، مشيرا _ خلال مشاركته بالورشة التي اقامتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية يوم الاحد 2019/5/19 برعاية […]

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