بالصور.. مشاهد صادمة من داخل اهم مستشفى للسرطان والطب النووي في العراق

2019/05/20 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رصدت كاميرا “المعلومة” مشاهد صادمة من داخل مستشفى الأمل للكشف عن الأورام والطب النووي في وسط بغداد والتي تعد من أهم المستشفيات التي تعنى بالفحص عن حالات السرطان والإمراض المستعصية.

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