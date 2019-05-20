العمل: شمول اكثر من 170 عاملا بالضمان الاجتماعي في كركوك

2019/05/20 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول اكثر من 170 عاملا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في كركوك.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان قسم تقاعد وضمان كركوك اعد تقريراً عن نشاطاته وانجازاته خلال نيسان الماضي بيـن فيه أن عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ […]

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