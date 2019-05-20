2019/05/20 | 12:58

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رسمياً..



ريال مدريد يمدد عقد نجمه الى 2023

الاثنين

20

ايار

2019 :

12:52 pm

33

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم الإثنين، تمديد عقد

الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق.وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن النادي اتفق مع

توني كروس، على تمديد عقده، ليظل بقميص النادي الملكي حتى 30 يونيو/

حزيران من عام 2023.ومن المقرر أن يظهر كروس في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ظهر اليوم، في

مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام. وشارك كروس في 43 مباراة مع الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي، تمكن

خلالها من تسجيل هدف واحد، وصناعة 6 أهداف.وتوج لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرة

واحدة، ودوري أبطال أوروبا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (مرة)،

وكأس العالم للأندية (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات).

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