لنكولن تقف بعيدة عن الخليج ومضيق هرمز

2019/05/20 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من ادعاءات واشنطن بإرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"

الى الخليج، الا أن الوثائق تشير الى توقفها في مياه بحر العرب قريبا

من المحيط الهندي.وكان مسؤول عسكري ايراني مطلع قال الاربعاء ان حاملة الطائرات

الاميركية "ابراهام لينكولن" متوقفة في بحر العرب ولم تأت الى

الخليج خلافا لما تدّعي اميركا.وتابع المسؤول قائلا، ان حاملة الطائرات الاميركية "ابراهام لنكولن"

متوقفة الان في بحر العرب ولم تأت الى الخليج وان سائر قطعهم

الحربية قد خرجت واصبح الخليج خاليا اكثر من اي وقت مضى لذا فان ادعاء

اميركا بان ارسلت اسطولها (للخليج ) هو ادعاء كاذب.

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