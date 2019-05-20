الحزب الاسلامي : نيران الفساد تشعل الحقول والمزارع في محافظاتنا وتهدد ارزاق العراقيين

2019/05/20 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الحزب الإسلامي العراقي ، على ضرورة كشف ملابسات الحرائق المريبة التي تتعرض لها الحقول والمزارع في محافظات صلاح الدين وديالى والنجف وغيرها.وابدى الحزب في تصريح صحفي اصدره بهذا الخصوص استغرابه للصمت الحكومي على سلسلة الحرائق هذه والتي لا يبدو انها عفوية من جهة ، واتساعها لتمثل ظاهرة خطيرة من جهة اخرى ، مبينا […]

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